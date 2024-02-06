Eski emniyet müdür yardımcısına 'uyuşturucu' cezası
Edirne'de 'uyuşturucu madde temin ettiği' suçlamasıyla yargılanan ve aralarında eski emniyet müdür yardımcısı Z.A'nın da yer aldığı dört sanığa hapis cezası verildi.
Edirne'de "yurtdışından uyuşturucu madde getirme" suçlamasıyla yargılanan, aralarında eski emniyet müdür yardımcısı Z.A'nın da yer aldığı 4 sanık için mahkeme kararını açıkladı.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ev hapsi uygulanan Z.A, tutuklu sanıklar S.A, B.E. ve A.U. ile tarafların avukatları katıldı.
Z.A. üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti. Z.A'nın avukatı da iddiaları karşılayacak somut deliller olmadığını bu nedenle müvekkilinin beratini talep ettiğini belirtti.
Tutuklu sanıklar ise pişman olduklarını dile getirerek tahliye talebinde bulundu.
Heyet kısa arasının ardından Z.A'ya 18 yıl 4 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan diğer sanıklara ise 9 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme ayrıca Z.A'nın ev hapsinin devamına, diğer sanıkların ise adli kontrol hükmü uygulanarak tahliyelerine karar verdi.
OLAY
Yunanistan'dan Türkiye'ye 18 Kasım 2022'de giriş için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen B.E. idaresindeki kamyonette yapılan aramada 19 vakumlu şeffaf poşet içerisinde 13 kilo 260 gram esrar ele geçirilmiş, sürücü B.E. gözaltına alınmıştı.
Etkin pişmanlık yasasından faydalanma talebinde bulunan B.E'nin ifadesi sonrası S.A, A.U. ile eski Edirne emniyet müdür yardımcısı Z.A. gözaltına alınmıştı.
Çıkarıldıkları mahkemece S.A, A.U. ve B.E. tutuklanmış, Z.A. hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.
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