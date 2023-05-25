Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 25.05.2023 - 19:00

Güncelleme: 25.05.2023 - 19:01

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün eski müdürlerinden Dr. Adil Serdar Saçan, dün akşam, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Saçan için bugün ikindi vakti Eyüpsultan Camii'nde Cenaze töreni düzenlendi. Törende Adil Serdar Saçan'ın kardeşleri Serkal ve Serhat Saçan ile Adil Serdar Saçan'ın oğlu Kerim Saçan taziyeleri kabul etti.

CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Cenaze törenine Saçan'ın ailesinin yanı sıra, AKP eski milletvekili Metin Külünk, gazeteci Uğur Dündar, eski Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı ve sevenleri katıldı. Cenaze namazı sırasında helallik alındıktan sonra Turgut Aslan mikrofonu isteyerek, "Kendisi düğünüme gelmişti. Ben şimdi cenazesine geliyorum. Allah mekanını cennet etsin" dedi.

Saçan'ın abisi Serhat Saçan, "Allah böyle dürüst insanların her zaman göndermiyor. Namuslu dürüst insanlar Türkiye'ye lazım olan insanlar. Onun için acımız büyük. Türkiye'nin acısının büyük olduğuna inanıyorum. Böyle insanlar çok az kaldı. Vatanını seven herkesin başı sağ olsun" diye konuştu. Adil Serdar Saçan'ın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığına götürüldü.