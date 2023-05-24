Son dakika... Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti

Yayınlanma: 24.05.2023 - 20:18

Güncelleme: 24.05.2023 - 21:36

Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti. Vefat haberini Saçan'ın sosyal medya hesabından ailesi duyurdu.

BİR SÜREDİR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Saçan'a üç ay önce kanser teşhisi konulduğu ve hastalığın tüm vücuda yayılmasının ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Gazetemiz yazarı Murat Ağırel ise Saçan'ın bir süredir rahatsız olduğunu ve tedavi gördüğünü belirterek "Vasiyeti üzerine son sözleri ailesi tarafından paylaşıldı. Tanrı merhamet göstersin, sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Bir süredir rahatsız olan ve tedavi gören İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü eski müdürü Adil Serdar Saçan vefat etti.



Vasiyeti üzerine son sözleri ailesi tarafından paylaşıldı.



Tanrı merhamet göstersin,Sevenlerinin başı sağ olsun. https://t.co/gbGN8daX2P — Murat AĞIREL (@muratagirel) May 24, 2023

Saçan'ın cenazesinin 25 Mayıs Perşembe ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

'ANLAŞILAN HESAPLAŞMA AHİRETE KALDI'

Adil Serdar Saçan'ın vasiyeti üzerine vefatının hemen ardından sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

Biz ölümden hiç korkmadık bu dünyada, sadece Hakk'tan korktuk.

Sizler gibi kul hakkı yiyerek Hakkın adını kirletmeye kalkışmadık.

Emir geldi, ölüm vaki oldu bize,

Hakkın buyruğudur başımızın üstüne,

Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı siz haramilerle,

Bekleyeceğim sizleri orada, geleceksiniz gerçek Hakk divanına.

Selam olsun namuslu ve şerefli olanlara.

Onlarla da buluşacağız. Hasbihal edeceğiz haramiler hesap verirken. Seyretmesi çok hoş olacak.

Haydi, ben gider.

Allah'a emanet..."

ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ SORUŞTURMAYI YÜRÜTMÜŞTÜ

Adil Serdar Saçan 1998 yılında kurduğu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğünün başkanı olarak pek çok önemli soruşturmayı yürütmüştü.

23 Eylül 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Saçan, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra 15 Ocak 2010'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.