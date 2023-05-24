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Son dakika... Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Bir süredir kanser tedavisi gören Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, 60 yaşında hayatını kaybetti. Saçan'ın sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda, "Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı siz haramilerle, bekleyeceğim sizleri orada, geleceksiniz gerçek Hakk divanına" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 20:18
Son dakika... Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti
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Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti. Vefat haberini Saçan'ın sosyal medya hesabından ailesi duyurdu.

BİR SÜREDİR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Saçan'a üç ay önce kanser teşhisi konulduğu ve hastalığın tüm vücuda yayılmasının ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Gazetemiz yazarı Murat Ağırel ise Saçan'ın bir süredir rahatsız olduğunu ve tedavi gördüğünü belirterek "Vasiyeti üzerine son sözleri ailesi tarafından paylaşıldı. Tanrı merhamet göstersin, sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Saçan'ın cenazesinin 25 Mayıs Perşembe ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

'ANLAŞILAN HESAPLAŞMA AHİRETE KALDI'

Adil Serdar Saçan'ın vasiyeti üzerine vefatının hemen ardından sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

Biz ölümden hiç korkmadık bu dünyada, sadece Hakk'tan korktuk.

Sizler gibi kul hakkı yiyerek Hakkın adını kirletmeye kalkışmadık.

Emir geldi, ölüm vaki oldu bize,

Hakkın buyruğudur başımızın üstüne,

Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı siz haramilerle,

Bekleyeceğim sizleri orada, geleceksiniz gerçek Hakk divanına.

Selam olsun namuslu ve şerefli olanlara.

Onlarla da buluşacağız. Hasbihal edeceğiz haramiler hesap verirken. Seyretmesi çok hoş olacak.

Haydi, ben gider.

Allah'a emanet..."

ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ SORUŞTURMAYI YÜRÜTMÜŞTÜ

Adil Serdar Saçan 1998 yılında kurduğu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğünün başkanı olarak pek çok önemli soruşturmayı yürütmüştü.

23 Eylül 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Saçan, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra 15 Ocak 2010'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.


Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Murat Ağırel

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