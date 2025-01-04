Eski eşi tarafından 13 yerinden bıçaklanan Azra'nın yaşam mücadelesi sürüyor! Kafatası kemiği karnına saklandı

Yayınlanma: 04.01.2025 - 12:49

Güncelleme: 04.01.2025 - 12:49

Aksaray'da 22 Aralık 2024’te saldırgan eski eşi Gürsel Gökkaya’nın bıçaklı saldırısına uğrayan 23 yaşındaki Azra Şengül Şen'in, hayata tutunuyor.

Azra Şengül Şen, boşandığı saldırgan eski eşi Gürsel Gökkaya’nın saldırısına uğradı. Bahçe kapısını açtığı sırada saklandığı yerden çıkan Gökkaya, 1 çocuk annesi Şen’e bıçakla saldırarak yüzünden, sırtından ve kafasından 13 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Şen, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alınan Azra Şengül Şen’in kafasına saplanan bıçak, kafatası kemiğinde 8 santimetrelik bir hasara neden oldu. İkinci ameliyatında, hasarlı kemik parçası çıkarılarak karın bölgesine yerleştirildi. Doktorlar, kemiğin diri kalması için bu yöntemin uygulandığını ve ilerleyen süreçte tekrar yerine yerleştirileceğini açıkladı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Gürsel Gökkaya, polisin 4 gün süren çalışması sonucunda saklandığı evde yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Gökkaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.