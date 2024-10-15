Eski eşi tarafından katledilen Zehra Gümüş davasında karar günü: Katilin 'bahanesi' hazır!

Yayınlanma: 15.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.10.2024 - 04:00

Bahar, “İlk iki duruşmada Zehra Gümüş’ün kişisel hayatının gerek tanıklar gerek savunma tarafından haksız tahrik indirimi almak için didik didik edildiğine” dikkat çekti. Bahar, “Mahkeme heyeti Gümüş’ün bir başkasıyla kaldığı iddia edilen evin sahibinin dosyada tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. Kasten öldürme eylemi ile ilgili yeterli delilin toplandığını ileri sürerek yargılamanın gereksiz yere uzamaması adına, Gümüş’ün özel hayatı ile ilgili beyan verecek olan tanıkların dinlenilmemesini talep ettik ancak mahkeme reddetti. Sanık ise ‘eşimi beni aldattığı için öldürdüm’ ‘psikolojik sorunları vardı’ şeklinde beyanlarda bulundu” ifadelerini kullandı.

‘KRONİK BAHANE’

Zehra Gümüş’ün evliliği boyunca şiddete uğradığını vurgulayan Bahar, “Boşandığı eşi onu öldürmeden önce de kendisine ulaşmaya çalışmış, evine gelmiştir. Ergin’le Gümüş’ün iki müşterek çocukları vardır. Kendi kızını iki kere darp etmiştir” dedi. Avukat Bahar şöyle konuştu: “Artık maalesef kadın cinayetleri dosyalarındaki fail erkek savunmalarında sırf indirim alabilmek amacıyla, ölen kadının kendini ifade edemeyecek olmasının verdiği kolaylıktan da faydalanarak, aldatma iddiası üzerinden yapılan savunmalar kronikleşmiş vaziyette.

‘YAŞIYOR OLABİLİRDİ’

Gümüş eşi tarafından darp edildikten sonra önleyici tedbir kararı almasına rağmen söz konusu cinayet işlenmiştir. Önleyici tedbirler gerçekten kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini önleyebilseydi, kasten yaralama sebebiyle başlatılan yargılamada daha hızlı ve etkin bir karar verilmiş olsaydı, şu an Zehra Gümüş yaşıyor olabilirdi.”

SAMSUN’DA KADIN CİNAYETİ

Samsun'da Ömer T. (49), “barışmak” için buluştuğu Huriye Özkan’ı (44) bıçaklayarak öldürdü. Olay, önceki gün Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Aynı zamanda kuzen olan taraflar arasında konuşurken tartışma çıktı. Ömer T., Huriye Özkan’ı sekiz yerinden bıçakladı. Özkan’ın yanında bulunan kızı N.Ö. (17) de araya girmek isterken hafif yaralandı. Suç aleti bıçağını park civarındaki çöpe atıp kaçan Ömer T. gözaltına alındı.

ŞİDDETE KARŞI YÜRÜDÜLER

Eskişehir’de kadınlar Eskişehir Genç Feministler ve Eskişehir Kadın Meclisleri’nin çağrısıyla bir araya gelerek yürüyüş yaptı. Genç Feministler adına konuşan Sude Aydın, “Cinayetlerden faillere cesaret verenler ve yasaları etkin uygulamayanlar sorumludur” dedi. Çevreden geçen vatandaşlar da alkışlarıyla eyleme destek verdi.