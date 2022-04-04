Eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Güllü Akman: 'Hamileyken şiddet gördüm, sürekli elinde bıçak vardı'

04 Nisan 2022 Pazartesi, 12:25

Antalya’da eski eşi tarafından evliliğinin ilk haftalarından itibaren şiddet gören ve 7 aylık hamileliği sırasında evden atılan Güllü Akman, boşandıktan sonra eski eşi Onur D.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Sağ kolundan ağır yaralanan ve sinir kopmaları nedeniyle 5 kez ameliyat olan Akman, yaşadığı şiddet sürecini ve vurulma anını Cumhuriyet'e anlattı.

'SANA KIZAR, ACISINI AİLENDEN ÇIKARIRIM'

17 Ekim 2020 yılında Onur D. ile evlenen Güllü Akman, evliliklerinin üçüncü haftasından itibaren şiddete maruz bırakıldığını belirtti. Eski eşinin alkol kullanıp kendisine şiddet uyguladığını söyleyen Akman, ''Beni geceleri sokağa atıyordu. 15 Haziran 2021'de, beni döverek yine sokağa attı, o gün hamileydim. Ben de ailemin evine sığındım. Hem darp raporlarım hem de uzaklaştırma kararım var. 16 Kasım 2021'de boşanma davamız açıldı. Beni sürekli tehdit ediyordu. 'Sana kızar, acısını ailenden çıkarırım' diyordu'' ifadelerini kullandı.

Boşanma davalarından sonra, erkek kardeşinin evinde kalırken eski eşinin kendisini ve kardeşlerini bıçakladığını belirten Akman, 2021 yılının Aralık ayında boşandıklarını aktardı.

'BOĞAZIMI SIKTI, YERLERDE SÜRÜDÜ'

30 Ocak 2022 tarihinde ise eski eşinin tüfekle, ailesinin evine geldiğini belirten Akman, eşinin elinde tüfek olduğunu anlayınca kaçmaya başladığını ancak kolundan vurulduğunu söyledi. Olay anında, eski eşinin kendisini kasten öldürmek için orada olduğunu başından beri bildiğini söyleyen Akman, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Kafama silah dayadı, 'Seni öldürmeye geldim, uzaklaş biraz benden' dedi. Silahı kalbime doğrulttu, ben de sıkacağını anladığımda ani bir hareketle döndüm. Kolumu vurdu. Babam şiddet gördüğümü görünce elindeki silahla eski eşim Onur D.'yi vurdu. Kurşunlar koluna geldi. Ambulans geldi ve hastaneye götürüldük. Şu an olayla ilgili iddianame hazırlanıyor. Çok şeyler yaşadım. Hamileyken şiddet gördüm. Boğazımı sıktı, yerlerde sürüdü. Sürekli elinde bir bıçak vardı. Onun yüzünden vücudumda yüze yakın saçma var. Sesimi duyan kadınlar varsa, affetmesinler. Size zarar veren insan, ileride çocuklarınıza da zarar verir.''