Eski eşini her gün tehdit eden erkek, serbest bırakıldı

Yayınlanma: 29.02.2024 - 09:37

Güncelleme: 29.02.2024 - 10:20

Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde oturan Mehtap Kocaağa (25), 6 yıl önce evlendiği eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşanmış iddiaya göre, bunun üzerine eski eş Mehmet Kocaağa, sürekli kadının kaldığı eve gelerek rahatsız etmeye başlamıştı.

Mehtap Kocaağa hafif ticari aracıyla kornaya basan erkeğin, tehditler savurduğunu ve 3 çocuğunu da göremediğini ifade etmişti.

Konunun gündeme gelmesiyle polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, eski eş Mehmet Kocaağa’nın cezaevinden çıktıktan sonra kendisine telefondan mesaj atarak ve defalarca evinin önüne gelerek rahatsız ettiği, ayrıca mesaj ile defalarca silah resmi atarak kendisini tehdit ettiği tespit edildi.

Mehtap Kocaağa ise emniyette eski eşinden şikayetçi oldu. Kadın hakkında koruyucu ve önleyici tedbirler alınırken, eski eş ise yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs, “tehdit-hakaret-kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.