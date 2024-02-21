Gökhan Zan: Adaylıktan çekilmem için mafya tarafından tehdit edildim

TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan, adaylıktan çekilmesi için rüşvet teklif edildiğini ve mafya tarafından tehdit edildiğini anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 14:57
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Yerel seçimler için son düzlüğe girilirken, siyasi partiler dün 17.00'da aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. CHP'den Lütfü Savaş'ın yeniden aday olması tartışma yaratırken, futbolcu Gökhan Zan da Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) adaylığını açıkladı.

Medyascope'dan Ruşen Çakır'ın yayınında konuşan Zan, adaylıktan çekilmesi için tehdit edildiğini anlattı.

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Zan, şunları söyledi: "Bana çekilmem adına rüşvet teklif edildi. Ben bunu kabul etmedim. Hatta ve hatta aracılarla mafya adına tehdit edildim. Ben bu insanlara boyun eğecek biri değilim. Hatay halkını bu yüzden yalnız bırakmadım. 16:55’e kadar bekledim, adaylığımı açıklamadım, belgeleri vermedim. Birleşmek için saatlerce bekledim. Siz hem benim çekilmemi isteyeceksiniz ve mafya ile tehdit edeceksiniz. Ben halkımın arkasında sonuna kadar varım. Sonuna kadar buradayım."


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