Eski eşini kilitlediği evde yakarak öldürmüştü: Muhammet Güleç tutuklandı

Adana’da otomobili paylaşamayan kişi, boşandığı Fadime Korkusuz'u eve kilitleyerek ateşe verip öldürmüştü. Şüpheli “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 09:49
Abone Ol google-news

Olay, 2 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fadime Korkusuz’un (41) boşandığı Muammet Güleç (57) eve gelerek eski eşiyle tartıştı. Güleç, boşandığı kadından otomobilinin devrini istedi. Bundan dolayı kavga büyüdü ve Muammet Güleç, eski eşini eve kilitledi. Güleç daha sonra da evi ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Kendisini banyoya kapatan genç kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede 36 gün yaşam savaşı veren Fadime Korkusuz yapılan müdahalelere rağmen 8 Aralık günü hayatını kaybetmişti.

SUÇU KADINA ATTI

Boşandığı eşini ve evi ateşe veren Muammet Güleç, bu sırada kendini de yaralandı. Yaklaşık bir buçuk aydır hastanede tedavi gören Güleç, tedavisinin tamamlamasının ardından Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Güleç kan donduran ifadesinde,” Eski eşim beni arabanın devrini vermek için çağırdı, sonrada benzin döküp evi yaktı” diyerek kendisini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Güleç “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Fadime Korkusuz Seyhan kadın cinayetleri

İlgili Haberler

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2023’ün ilk dokuz ayı verileri: 234 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2023’ün ilk dokuz ayı verileri: 234 kadın öldürüldü
Kadın cinayetleri durmuyor! ‘İntihar’ dedi, öldürdüğü ortaya çıktı

Kadın cinayetleri durmuyor! ‘İntihar’ dedi, öldürdüğü ortaya çıktı
Kadın cinayetlerinde eski İçişleri Bakanı Soylu ile TÜİK verileri uyuşmadı: Kafalarını kuma gömüyorlar

Kadın cinayetlerinde eski İçişleri Bakanı Soylu ile TÜİK verileri uyuşmadı: Kafalarını kuma gömüyorlar

En Çok Okunan Haberler