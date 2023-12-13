Eski eşini kilitlediği evde yakarak öldürmüştü: Muhammet Güleç tutuklandı
Adana’da otomobili paylaşamayan kişi, boşandığı Fadime Korkusuz'u eve kilitleyerek ateşe verip öldürmüştü. Şüpheli “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 2 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fadime Korkusuz’un (41) boşandığı Muammet Güleç (57) eve gelerek eski eşiyle tartıştı. Güleç, boşandığı kadından otomobilinin devrini istedi. Bundan dolayı kavga büyüdü ve Muammet Güleç, eski eşini eve kilitledi. Güleç daha sonra da evi ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Kendisini banyoya kapatan genç kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede 36 gün yaşam savaşı veren Fadime Korkusuz yapılan müdahalelere rağmen 8 Aralık günü hayatını kaybetmişti.
SUÇU KADINA ATTI
Boşandığı eşini ve evi ateşe veren Muammet Güleç, bu sırada kendini de yaralandı. Yaklaşık bir buçuk aydır hastanede tedavi gören Güleç, tedavisinin tamamlamasının ardından Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Güleç kan donduran ifadesinde,” Eski eşim beni arabanın devrini vermek için çağırdı, sonrada benzin döküp evi yaktı” diyerek kendisini savundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Güleç “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ender Saraç hakkındaki istismar iddiasında yeni gelişme
- Alpay Özalan’a ve Cübbeli Ahmet’e kötü haber
- Trakya’da çiftçinin zorlu hasadı
- Meclis'te insanlık dışı sözler
- İnce'den 'Şeyh Said' çıkışı
- Ege Aydan, halası ve Menderes'in ilişkisini anlattı
- İYİ Partili Ensarioğlu'na 'Şeyh Said' soruşturması
- Fatih Altaylı'dan Faruk Koca'ya sert tepki
- Okulda ‘yasak aşk’: Fotoğraf dava dosyasına girdi
- AKP'den 'Allah'ın gazabı'na açıklama!