Kadın cinayetleri durmuyor! ‘İntihar’ dedi, öldürdüğü ortaya çıktı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 17:32

Güncelleme: 04.12.2023 - 17:53

Olay, sabaha karşı İzmit ilçesine bağlı Akçakoca Mahallesi’nde meydana geldi. Mikail K., evine gittiği arkadaşı Sibel Kayman ile tartıştı.

Tartışma sırasında Mikail K., yanında bulunan tabancayı ateşledi. Göğsünden vurulan Sibel Kayman ağır yaralandı. Mikail K.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, Kayman’ın intihar ettiğini söylemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kayman, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mikail K., emniyette verdiği ifadede Sibel Kayman’ın silahı ateşleyip, kendini vurarak intihar ettiğini söyledi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede tabancayı Mikail K.’nin ateşlediğini tespit etti. Mikail K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.