Eski eşini silahla rehin aldı: Tutuklandı!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 17:39

Güncelleme: 12.12.2023 - 17:42

Sakarya'nın Karasu ilçesi İncilli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Zekeriya Kaya bir süre önce boşandığı ikinci eşi Tuğba S.'nin Sakarya'nın Karasu ilçesine taşındığını ve burada yaşamaya başladığını öğrendi.

Kaya, Adana'dan gelip takip ettiği Tuğba S.'yi pazar alışverişinden dönerken bulup durdurdu. Zekeriya Kaya yanında getirdiği tabancayla Tuğba S.'yi rehin alıp parktaki banka oturttu.

Çevredekilerin durumu fark etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yavaşça Zekeriya Kaya'ya yaklaşan 3 polis, onunla sohbet edip sakinleştirmeye çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık yarım saat süren çabaların ardından polisler, Kaya'nın dikkatini dağıttığı sırada Tuğba S., koşarak kaçtı. Polis, daha sonra elindeki tabancayı aldığı Zekeriya Kaya'yı gözaltına aldı.

Tuğba S., olayın ardından eski eşinden şikayetçi oldu.

"SUÇ İŞLEYENE BİR ŞEY YAPMIYORSUNUZ"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zekeriya Kaya, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaya, adliyeden çıkarılıp kelepçeli şekilde polis aracına bindirildiği sırada, önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Emine Nur Kaya, "Yapmayın, niye yapıyorsunuz? Yapmayın be. Kaçacak mı sanki? Sanki vurdu da. O kadar suç işleyene bir şey yapmıyorsunuz diyerek ağladı.