Annesi ile 2 kardeşini rehin alıp evi ateşe verdi!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 12:50

Güncelleme: 02.12.2023 - 12:50

Aksaray Hasas Mahallesi'nde bugün saat 08.00 sıralarında Kemal Dinç annesi Hacer Dinç ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Dinç, daha sonra annesi ile 2 kardeşini bıçakla rehin aldı. Oğlunu ikna eden Hacer Dinç, komşularına sığınıp durumu polise bildirdi. Kemal Dinç ise evdeki kanepeyi ateşe verip ayrıldı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında evdeki eşyaların tamamı kullanılamaz hale geldi. Gözyaşları içinde evinin yanışını izleyen Hacer Dinç’i komşuları sakinleştirdi. Polis ekipleri Kemal Dinç’i yakalamak için çalışma başlattı.

"OĞLUM BENİ SÜREKLİ DÖVÜYORDU"

Yaşadığı olayı anlatan Hacer Dinç, “Oğlum bizi rehin aldı. Ben de çocuklarımı evin arka odasına götürmek için oğluma iyi davrandım. Hemen geleceğimi söyledim. Sonra çocuklarımı dışarı çıkararak komşumuza götürdüm. Geldiğimde ise evimin yandığını gördüm. Şimdi nerede olduğu bilmiyorum. Evde 4 kişiydik. Eşim Mehmet Dinç işe gitmişti. Daha önce de böyle olaylar başımıza gelmişti. Sürekli beni dövüyordu. Ben oğlumdan şikayetçiyim. Bu da kader” dedi.