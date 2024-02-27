Eski eşinin işyerini bastı... Pompalı tüfekle dehşet saçtı!
Adana'da Oktay D. (35) boşandığı eşi Nurseli K.'nin (29) işyerini pompalı tüfekle bastı.
Olay, 16 Şubat günü Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay D. boşandığı eşi Nurseli K.'nin işyerini pompalı tüfekle bastı.
Şüpheli, eski eşine defalarca ateş açarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulan kadının hastanede tedavisi devam ediyor.
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı araştırma ekipleri söz konusu şüpheli Oktay D.’nin peşine düştü.
Ekipler şüphelinin Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi’nde bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenleyerek söz konusu şüpheliyi yakaladı.
Oktay D. ifadesinde, bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oktay D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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