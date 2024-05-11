Eski futbolcu Faruk Yiğit'in evinde yangın çıktı
Bursa'da, eski milli futbolcu Faruk Yiğit'e ait 2 katlı evin giriş katında yangın çıktı. Evde kiracı olan Suriye uyruklu kadın ile 2'nci katta oturan kadın dumandan etkilendi.
Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski milli futbolcu Faruk Yiğit’e ait 2 katlı evin giriş katında, Suriyeli ailenin oturduğu dairede yangın çıktı. 4 kişilik aile, son anda alevleri fark ederek evden çıkarken, bir kadın dumandan etkilendi. Üst katta oturan başka bir kadın da duman nedeniyle merdivenlerden inemeyince terasa çıktı. Dumandan etkilenen kadını da itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı.
İtfaiye ekipleri tarafından yarım saatte kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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