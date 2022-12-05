Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, üniversitede ‘liderlik’ dersi vermeye başladı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

FETÖ kumpaslarıyla; 26 ay tutuklu kalan emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile 41 ay tutuklu kalan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz birlikte MEF Üniversitesi’nde ders vermeye başladılar.

Dersin konusu "Tarihi Liderler Üzerinde Saha Çalışmaları". 14 hafta süren yandal programı dersinde; Atatürk, İnönü, Roosevelt, Gandhi, Churchill gibi liderlerin hem kişisel özellikleri hem de tarihin kritik dönemlerinde aldıkları kararlar ve eylemler incelenerek liderlik dersleri çıkarılmaya çalışılıyor. Dersler, her branştan öğrencinin, yaşamında ya da mesleki dünyasında liderlik kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Ahmet Yavuz ve İlker Başbuğ

ATATÜRK’ÜN LİDERLİĞİ

Ekim ayının başında başlayan derslere yoğun ilgi olması üzerine kontenjan artırıldı. Başbuğ ve Yavuz’un verdiği dersin, üniversitede yapay zekadan sonra en çok rağbet gören yandal program dersi olduğunu öğrendik.

Konuk olduğumuz dersin konusu "Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal’in Liderliği" idi. Başbuğ, öğrencileri askeri detaylardan uzak tutarak, Atatürk’ün liderlik özelliklerini anlamaları için sık sık uyarıyordu. Üç saat süren derste öğrenciler sırayla sunum yaptılar. Onların anlatımlarını Başbuğ’un anlattıkları tamamladı. Derste; kimi mektuplarıyla kimi emirleriyle kimi özel hayatının detaylarıyla Mustafa Kemal’in düşünme biçimi incelendi. Mustafa Kemal ile Enver Paşa’nın karşılaştırılmasının yapılmasıyla bitti.

ATATÜRK’ÜN GENÇLERE MESAJI

Dersten sonra hem İlker Başbuğ ile hem de Ahmet Yavuz ile ders üzerine konuştuk. Başbuğ, üniversitede ders verme fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlattı:

"Savaş ve Barış kitabını yazarken, Mustafa Kemal Atatürk’ün özelliklerini, düşüncelerini, değerlendirmelerini, sorunlara çözüm bulmasını, vazgeçmediği temel prensipleri, kişisel nitelikleri daha derinden izleme şansına sahip oldum. Kitabın bir yerinde şunu ifade ettim: ‘Onu daha iyi anlamak, Onun prensiplerini, düşünce sistemini, kişisel niteliklerini benimsemek durumunda çözülemeyecek sorun yoktur’. Dedik ki bunu bizlerin bilmesinin yanında genç nesle aktarmamız gerekiyor.

Ben Mustafa Kemal’in 30 Ağustos 1924 günü, Dumlupınar’da yaptığı konuşmayı çok önemsiyorum. Bakın ne diyor: ‘Gençler! Cesaretimizi destekleyen ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve anlayış ile, insanlık yüksek karakterinin, vatan sevgisinin, düşünce hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız.’ Atatürk, gençlerden üç şey istiyor: Yüksek karakter, vatan sevgisi ve düşüncesini serbestçe söylemesi. Bunu başka liderlerde çok görmüyoruz. Askerken de astlarının hep düşüncelerini söylemesi için teşvik ediyor. Atatürk gençlere konuşmasını şöyle bitiriyor: ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.’"

BİR KİŞİ BİLE ÖNEMLİ

Başbuğ, Atatürk’ün sözlerinin ders verme fikrini nasıl doğurduğunu ise şöyle anlattı:

* Ben bu konuşmayı çok önemli buluyorum. Bize mesaj veriyor. Ne yapabiliriz, üzerimize hangi sorumluluk düşer diye düşündüm. Kaç kişi olursa olsun, bir kişi bile olur, genç nesillere bir şeyler vermeliyiz diye karar verdim. ÇYDD’deki bir konuşmamdan sonra, bir genç gelip, ‘sizi dinlemeden önce yurtdışına gitmeyi düşünüyordum, dinledikten sonra karar değiştirdim’ dedi. Bu beni çok etkiledi. ü

* Bir kişi bile önemli. Boş güncel olaylarla boğuşacağımıza, köklü ve verimli bir şey yapalım istedim. Aklıma, bir üniversite platformunda, düşüncelerimizi, tecrübelerimizi genç nesle aktarmak geldi. Ahmet Yavuz’a bu fikrimi söyledim. O da ‘seve seve’ dedi. MEF Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed Şahin’e konuyu açtım. O da öğrenci beğenisine sundu. Yapay zekadan sonra öğrenciler tarafından en çok tercih edilen liderlik yan dal programının bir dersi oldu. Proje böyle doğdu

* Bizim tek amacımız var: Gençleri sorunlar karşısında analitik düşünmeye, bu çerçevede bir sentez yapabilmeye, kendini serbest ifade etmeye yöneltmek. Bu işi de liderlik konusu üzerinden yapıyoruz. Geldiğimiz noktadan memnunum. Öğrencilerin ilgisi yüksek. Bunu başarabilmeyi, Atatürk’e borcumuzun bir kısmını ödeme olarak görüyorum.

HARP AKADEMİLERİNDE MODELLENMİŞTİ

Başbuğ ile birlikte dersi veren Cumhuriyet gazetesi yazarı Ahmet Yavuz ise şunları söyledi:

"Kara Harp Akademisi komutanıyken bu konunun bir modelini ortaya koymuştuk. Komutanım o dönem Genelkurmay Başkanıydı. Kendisi de beğenmişti. Oradaki çalışmanın bir benzerini buranın koşullarına uygun hale getirdik. Ülke olarak yaşadığımız sorunların temelinde Atatürk’ü doğru anlamamak, onu ezberler üzerinden değerlendirmek, sevmeyle yetinmek ama anlamaya çalışmamak yatıyor. Belki doğrusuna bir katkımız olur diye bu dersi yapıyoruz."