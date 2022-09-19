Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti

19 Eylül 2022 Pazartesi, 21:14

Bakan Bozdağ ile Elitaş, Aydın, Doğan, Ceylan ve Yetkin, avukatları Hüseyin Aydın aracılığıyla Başbuğ'un, "hakaret" suçundan yargılandığı Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ve Çiçek'in "iftira" suçundan yargılandığı Ankara 73. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe gönderdi.

Her iki dilekçede de Başbuğ ve Çiçek'in savcılık ve mahkeme huzurundaki ifade işlemlerinde, dava konusu ithamların muhatabının Bozdağ ve diğer müştekiler olmadığını belirttikleri, bu sebeple şikayetten vazgeçme kararı alındığı ifade edildi.

Başbuğ ve Çiçek hakkındaki davaların görülmesine, belirtilen mahkemelerde devam ediliyor.

DAVALARIN GEÇMİŞİ

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 2020'de katıldığı bir televizyon programında, 2009'daki bir kanun değişikliğinin, FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını ileri sürmüş, Çiçek de bazı iddialarda bulunmuştu.

Bunun üzerine Bozdağ ile 5 AKP Milletvekili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, Başbuğ ve Çiçek hakkında dava açılmıştı.