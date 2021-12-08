Eski HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan gözaltına alındığını duyurdu
HDP'nin eski milletvekili Mehmet Ali Aslan gözaltına alındı. Aslan gözaltına alındığını Twitter'dan duyurdu.
HDP'nin Batman eski Milletvekili Mehmet Ali Aslan, gözaltına alındığını duyurdu.
Aslan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda Adanada gözaltına alınıyorum" dedi.
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