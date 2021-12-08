Eski HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan gözaltına alındığını duyurdu

HDP'nin eski milletvekili Mehmet Ali Aslan gözaltına alındı. Aslan gözaltına alındığını Twitter'dan duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2021 Çarşamba, 16:19
Eski HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan gözaltına alındığını duyurdu
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HDP'nin Batman eski Milletvekili Mehmet Ali Aslan, gözaltına alındığını duyurdu.

Aslan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda Adanada gözaltına alınıyorum" dedi.


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