Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan kimdir? Sadettin Tantan kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 08.05.2023 - 20:22

Güncelleme: 08.05.2023 - 20:22

Türkiye kritik 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu Erzurum’da mitingine taşlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin TELE1’de Zeynel Lüle’nin sunduğu Habere Doğru programında değerlendirmelerde bulunan eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan iktidarın bu olaylardan puan kaybettiğini söyledi. Sadettin Tantan'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SADETTİN TANTAN KİMDİR?

Sadettin Tantan, 1 Ocak 1941'de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde doğdu. 1968'de Ankara Polis Enstitüsü'nde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Ardından Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İş İdaresi Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

İngiltere’de dil eğitimi gören Tantan, 1966'da komiser yardımcısı olarak göreve başladığı Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında, Eskişehir, Bursa ve İstanbul’da Narkotik ve Asayiş Şubelerinde çalıştı. Giresun’da İl Emniyet Müdürlüğü yaptı. Görevleri esnasında enerjik çalışmaları ve dürüst kişiliği ile ismi duyuldu ve takdir topladı. Aynı zamanda, 1980-1990 yılları arasında, İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Başkanlığı, Aralık 1991 ve Aralık 1993 yılları arasında da Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1990-1994 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu İstanbul Bölge Başkanlığı yaptı. 1994 yılında emekli oldu ve ANAP’tan siyasete adım atarak Fatih Belediye Başkanı seçildi. 18 Nisan 1999 seçimlerinden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına adaylığı gündeme geldi. Ancak daha sonra milletvekilliğine aday gösterildi ve

TBMM'ye 21. Dönem ANAP İstanbul milletvekili olarak girdi. DSP, MHP ve ANAP koalisyonunun kurduğu 57. Hükûmet'te İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı döneminde büyük çaplı yolsuzluklara karşı başlattığı operasyonlar kamuoyu gündeminde yer etti, ilginç operasyon kod isimleri hafızalarda kaldı.

2001 yılı Haziran ayında İçişleri Bakanlığı görevinden alınmasını takiben önerilen Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı teklifini kabul etmedi ve partisinden istifa etti.

Tantan, Ocak 2002’de Yurt Partisi'ni kurdu ve 25 Ağustos 2002 tarihinde yapılan Parti Olağanüstü Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçildi.

ÖZEL YAŞAMI

Sadettin Tantan, evli ve 6 çocuk babasıdır.