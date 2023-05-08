TİP İstanbul Milletvekili Adayı aktivist Zeynep Esmeray Özadikti kimdir? Zeynep Esmeray Özadikti kaç yaşında, nereli?

Trans aktivist ve tiyatro sanatçısı Zeynep Esmeray Özadikti, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) İstanbul 2’nci bölge 3’üncü sıra milletvekili adayı oldu. Peki, TİP İstanbul Milletvekili Adayı aktivist Zeynep Esmeray Özadikti kimdir? Zeynep Esmeray Özadikti kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2023 - 18:52
TİP İstanbul Milletvekili Adayı aktivist Zeynep Esmeray Özadikti kimdir? Zeynep Esmeray Özadikti kaç yaşında, nereli?
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Trans aktivist ve tiyatro sanatçısı Zeynep Esmeray Özadikti, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) İstanbul 2’nci bölge 3’üncü sıra milletvekili adayı oldu. BBC Türkçe’ye konuşan Esmeray, seçilmesi durumunda önceliklerinin, LGBT bireylerin eşit yurttaşlık temelinde haklarının korunması, istihdam sağlanması ve seks işçilerinin yaşam koşullarının geliştirilmesi olduğunu söyledi. Zeynep Esmeray Özadikti’nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…

ZEYNEP ESMERAY ÖZADİKTİ KİMDİR?

Zeynep Esmeray Özadikti, 1973'te Kars'ta doğdu. 15 yaşındayken Kars'tan İstanbul'a göç etti. Mezopotamya Kültür Merkezi'nde tiyatro dersleri alan Özadikti, 2009’da, Dario Fo’nun kısa kadın oyunu Tecavüz’ü iki farklı versiyonla oynayarak kendi öz yaşamından bir tecavüz öyküsüyle birlikte sahneledi. Tiyatro Amargi’nin sahneye koyduğu, büyük şehre göç etmiş 13 kadının öyküsünü konu edinen 'Yazmadan Dökülenler' adlı oyunun rejisinde ve oyuncu kadrosunda görev aldı. Bir transekssüelin Kars'tan İstanbul'a yaptığı yolculuğu konu alan, kendi deneyimlerinden derlediği 'Cadının Bohçası' ve onun devamı niteliğindeki 'Yırtık Bohça' adlı tek kişilik anlatılarla cinsel kimliği farklı olan insanların nelere maruz kaldığını sergiledi. Geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı sürecini 'Kestirmeden Hikayeler' adıyla sahneye taşıdı.

Özadikti, Ekim 2013'te gerçekleşen Halkların Demokratik Partisi I. Olağanüstü Kongresi'nde Parti Meclisine girdi.


Zeynep Esmeray Özadikti Milletvekili TİP

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