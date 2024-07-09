Eski iş ortaklarını öldürüp intihar etti
Gaziantep’te Mustafa Yılmaz, eski ortakları olduğu öğrenilen Mustafa Kahraman ile Ali Kahraman isimli iki kardeşi silahla vurduktan sonra intihar etti.
Olay Gaziantep’in Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski ortak olduğu öğrenilen Mustafa Yılmaz ile 2 kardeş Mustafa Kahraman ve Ali Kahraman bir süre önce ayrıldı.
Kadayıfçı olan 2 kardeşin dükkanına gelen Mustafa Yılmaz, eski ortakları Mustafa Kahraman ve Ali Kahraman’dan dükkanı geri istedi.
Kardeşlerden olumsuz yanıt alan Mustafa Yılmaz silahla 2 kardeşi vurduktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor
- Plajları parsel parsel satan hangi iktidar?
- Ersan Şen: Bu kadar tepki beklemiyordum, pişmanım
- Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!
- Emekli için masada 3 formül var!