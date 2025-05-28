Eski işyerine girip, 8 bin 700 lira çaldı, savunması şaşırttı!

Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta saat 02.00 sıralarında bir süre önce işten çıkarılan Gurbet A., eski çalıştığı kafeye gitti.

İçeride gezen Gurbet, kasadaki 8 bin lira ile langırt makinesinin para bölümündeki 700 lirayı aldı. Paraları poşete dolduran şüpheli, daha sonra işyerinden çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Kafeyi açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden işyeri sahibi Sevim Ş.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saklandığı adrese yapılan baskında Gurbet A.'yı gözaltına aldı.

Emniyet'e götürülen Gurbet A., sorgusunda, "İşyerine girdim ancak paraları çalmadım. Poşettekiler benim şahsi eşyalarımdı. Onları almak için gittim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gurbet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.