Eski iş yerini 'soymaya' çalıştı: Mahalleli yakaladı

Kayseri’de eskiden çalıştığı markete hırsızlık için girip ateşe verdiği iddia edilen zanlı mahalleli tarafından yakalandı. Öte yandan çıkan yangın da, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

AA
29 Mayıs 2022 Pazar, 06:51
Eski iş yerini 'soymaya' çalıştı: Mahalleli yakaladı
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Zümrüt Mahallesi’ndeki bir markete, eski çalışan hırsızlık amacıyla girince, güvenlik şirketi, alarm sisteminin çalışmasıyla durumu market müdürüne bildirdi. Markete gelen müdür, hırsızlık şüphelisinin eski çalışanları A.C. olduğunu görünce peşinden koşmaya başladı.

MAHALLELİ YAKALADI

Bağırma seslerini duyan mahalle sakinleri durumu fark edip zanlıyı yakaladı. Bu sırada marketten dumanların yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Markette çıkan yangın da itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.


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