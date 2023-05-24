Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan kimdir? Adil Serdar Saçan neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 24.05.2023 - 20:57

Güncelleme: 24.05.2023 - 20:57

Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, 60 yaşında hayatını kaybetti. Adil Serdar Saçan'ın yaşamı ve ölüm nedeni araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

ADİL SERDAR SAÇAN KİMDİR?

Adil Serdar Saçan, 21 Eylül 1962'de Elazığ'da doğdu. 1985 yılında Polis Akademisi'ni birinci olarak bitiren Saçan, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde mastır ve doktora yaptı. Ardından Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1998 yılında İstanbul Organize Suçlar Şubesi'ni kurdu ve beş yıl boyunca bu birimin müdürlüğünü yaptı. Saçan, Organize Suçlar Şube müdürlüğü görevini yürüttüğü süre içerisinde 600'ü aşkın operasyonu yönetti, 11 bin sanığın ifadesini aldı. Nesim Malki cinayeti, Albayraklar Holding, BİT'ler, Akbil, Adnan Oktar, Telekulak ve şike soruşturmalarını yürüttü. Sedat Peker, Alaattin Çakıcı, Sedat Şahin, Ayvaz Korkmaz, Kürşat Yılmaz, Nuri ve Vedat Ergin kardeşlere yönelik operasyonlar yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerdeki yolsuzluklar, Akbil yolsuzluğu gibi soruşturmalar yürüttü. Şube müdürlüğü dönemde Emniyet içinde yeni hareket yapılanması konusundaki soruşturmayı yürüttü. Soruşturmadan elde ettiği bilgileri Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığına verdi.

1998 yılında kurduğu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğününün başkanı olarak pek çok önemli soruşturma yürüten Saçan, hakkında açılan ve halen mahkemeleri süren soruşturmalar sebebiyle polislikten ihraç edildi.

24 Haziran 2008 tarihinde İstanbul Güneşli Basın Ekspres Yolunda belediye çöp kamyonundan arabasının üzerine düşen çöp konteyneri nedeniyle oğlu ile birlikte ağır yaralandı.

23 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Saçan, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra 15 Ocak 2010 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADİL SERDAR SAÇAN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Adil Serdar Saçan, hayatını kaybetti. Saçan'ın cenazesinin 25 Mayıs Perşembe ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze naması sonrası defnedileceği öğrenildi.

GAZETEMİZİN YAZARINDAN TAZİYE MESAJI

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Saçan'ın bir süredir rahatsız olduğunu ve tedavi gördüğünü belriterek "Vasiyeti üzerine son sözleri ailesi tarafından paylaşıldı. Tanrı merhamet göstersin, sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

