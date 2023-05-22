Yayınlanma: 22.05.2023 - 21:34

Güncelleme: 22.05.2023 - 21:34

Sözcü TV'nin haber programı sunucusu Serap Belovacıklı gündem oldu. Serap Belovacıklı'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. ''Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serap Belovacıklı hangi kanallarda çalıştı?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

SERAP BELOVACIKLI KİMDİR?



Serap Belovacıklı, 17 Temmuz 1984'te Bursa'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. BBC Eğitim Merkezi’nde diksiyon, Basın Enstitüsü Derneği’nde ise Bilgisayar Destekli Araştırma Habercilik dersleri aldı.



Mesleğe 2007 yılında Olay TV’de Yönetmen olarak adım atan Belovacıklı, daha sonra Habertürk’e transfer oldu. Burada 2 yıl süreyle çalışan deneyimli gazeteci ardından Akşam gazetesinin internet sitesi editör kadrosuna katılarak ses getiren röportajlara imza attı. Akşam Gazetesi Posta Gazetesi'nde hem editörlük hem de siyasi röportajlar yaptı.

Bir süre sonra Artı1 TV’ye geçiş yapan Belovacıklı kısa bir süre TVEM’de sunuculuk görevinde de bulundu. 2015 yılının Ekim ayında Yurt Gazetesi ile anlaştı. Kısa bir süre burada görev yapan Belovacıklı daha sonra Posta Gazetesi’ne politika editörü olarak transfer oldu. Eylül 2018’de Haber Global’in Ankara Bürosu’nda siyaset muhabiri olarak görev yaptı.

2020’nin Ocak ayından beri Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Basın Danışmanı olarak görev yapan Serap Belovacıklı, Haber Global’de, yaşanan gelişmelerin ve en son haberlerin yer aldığı hafta sonu haberlerini sundu. Belovacıklı, 2022'de Tv100 kanalına geçti.

Serap Belovacıklı, Sözcü TV'de haber sunuculuğu yapmaktadır.







