Milli sporcu Cem Kaan Gökerkan kimdir, kaç yaşında? Cem Kaan Gökerkan nereli?

Yayınlanma: 11.05.2023 - 21:31

Güncelleme: 11.05.2023 - 21:31

Milli sporcu Cem Kaan Gökerkan, Bakü’de gerçekleştirilen ve 23 ülkeden 15'i Türk toplam 606 satranç sporcunun katıldığı organizasyonda oynanan turların ardından gösterdiği başarıyla ‘büyükusta’ unvanını aldı. Cem Kaan Gökerkan’ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…

CEM KAAN GÖKERKAN KİMDİR?

Milli sporcu Cem Kaan Gökerkan, 18 yaşındadır ve İzmirlidir. Yurtiçi ve yurtdışında birçok derecesi bulunan “Uluslararası Usta” unvanlı Gökerkan, 2019 Türkiye Satranç Kupasını kazanmayı başarmıştı.