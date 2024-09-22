Eski İYİ Partili vekil CHP’yi üstü kapalı hedef aldı: Mansur Yavaş’tan cevap geldi!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 18:49

Güncelleme: 22.09.2024 - 18:49

Geçen yıl milletvekili seçildiği İYİ Parti’den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Arslan'ın paylaşımı 'CHP'yi hedef aldı' şeklinde yorumlandı.

“AVRUPA BAŞKENTLERİNDE KAPI ARAYANLAR…”

Arslan, “Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz” ifadeleriyle başladığı paylaşımının devamında şunları kaydetti:

“Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada.

"Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur.

Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez.”

Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada.… — Yüksel Arslan (@ArslanYuksel06) September 22, 2024

MANSUR YAVAŞ’TAN CEVAP!

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Mansur Yavaş, şunları yazdı:

“Kamuoyunun dikkatine:

Bağımsız milletvekili Sayın Arslanın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim.

Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır.

Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir.”