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Eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel son yolculuğuna uğurlanacak: Cenaze programı belli oldu

Eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel son yolculuğuna uğurlanacak: Cenaze programı belli oldu

19.06.2026 11:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel son yolculuğuna uğurlanacak: Cenaze programı belli oldu

Hayatını kaybeden eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel için yarın İzmir Barosu önünde tören düzenlenecek, ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
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Yaşamını yitiren, 61 yaşındaki eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in cenaze programı belli oldu.

Özkan Yücel için yarın (20 Haziran Cumartesi) saat 15.00’te İzmir Barosu Merkez Binası önünde tören gerçekleştirilecek.

Törenin ardından Yücel, Alsancak Hocazade Camisi’nden ikindi namazını takiben Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

DÜN HAYATINI KAYBETTİ

Avukat Özkan Yücel, dün (18 Haziran) evinde hayatını kaybetti. Yapılan ilk belirlemelerde Yücel’in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ihtimalinin düşünüldüğü öğrenildi.

2018-2022 yılları arasında iki dönem boyunca İzmir Barosu Başkanlığı görevinde bulunan Yücel, yakın zamanda İZBETON kooperatif davasında yargılanan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in de avukatlığı yapıyordu.

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