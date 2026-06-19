Eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel son yolculuğuna uğurlanacak: Cenaze programı belli oldu

Yaşamını yitiren, 61 yaşındaki eski İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in cenaze programı belli oldu.
Özkan Yücel için yarın (20 Haziran Cumartesi) saat 15.00’te İzmir Barosu Merkez Binası önünde tören gerçekleştirilecek.
Törenin ardından Yücel, Alsancak Hocazade Camisi’nden ikindi namazını takiben Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
DÜN HAYATINI KAYBETTİ
Avukat Özkan Yücel, dün (18 Haziran) evinde hayatını kaybetti. Yapılan ilk belirlemelerde Yücel’in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ihtimalinin düşünüldüğü öğrenildi.
2018-2022 yılları arasında iki dönem boyunca İzmir Barosu Başkanlığı görevinde bulunan Yücel, yakın zamanda İZBETON kooperatif davasında yargılanan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in de avukatlığı yapıyordu.