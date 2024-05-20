Eski kocasını sokak ortasında bıçakla yaraladı
Avcılar’da, Doğan Y., sokak ortasında kavga ettiği eski eşi Ö.Y. tarafından başından ve bacağından bıçakla yaralandı. Eski eşini yaralayan Ö.Y., adliyeye sevk edildi.
Denizköşkler Mahallesi’nde iddiaya göre, Doğan Y., alacak verecek meselesinden anlaşmazlık yaşadığı eski eşi Ö.Y.’yi çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine sokağa gelen Ö.Y., Doğan Y.'nin birlikte yaşadığı E.Ç. isimli kadınla tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Ö.Y., eski eşi Doğan Y.’yi bıçakla sol bacağından ve alnından yaraladı. Bunun üzerine E.Ç., Ö.Y.’ye saldırarak yere düşürdü. Yaralı Doğan Y. ve E.Ç., yerde yatan Ö.Y.'nin boğazını sıkarak kalkmaması için kollarından tuttu. Yerdeki kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.
Bu sırada otomobiliyle yoldan geçen bir kişi, kadının yardım çığlıkları üzerine aracını durdurdu. Duruma müdahale eden kişi, ikiliyi ayırırken polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi Doğan Y.’yi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ö.K. ile E.Ç ise Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne teslim edildi. İşlemleri tamamlanan Ö.Y., eski eşini yaraladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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