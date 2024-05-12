Adaletsizliğin tetiklediği şiddet sarmalı
Perşembe gecesi Türkiye’de
yaşanan vahşet bir film sahnesi
olsa izleyemez gözlerimizi
kapatırdık ama gerçek hayatta adalet
aramak zorunda olduğumuz için
kurtulamadık bu şiddet sarmalından.
İnsan görünümlü bir canavar,
aldı eline tüfeği, Hatay Samandağ’da
mahalleli çocukların besleyip
ilgilendiği köpeklerden birini yolun
ortasında katletti. Sosyal medyada
paylaşılan videoda, vahşete tanık olan
çocukların “Allah belanı versin!” diyerek
ağladığı duyuluyordu. Köpek orada can
çekişerek ölürken çocuklar dehşet verici
bir travma yaşadı.
Ancak olayın ardından yakalanan
cani, cuma günü tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı
ve adı adalet sarayı olan binadan
elini kolunu sallayarak çıkıp gitti!
Kedi Eros gibi bir hayvanın daha
canı vahşice alındı ve yargı yine katili
kayırdı.
Bir gün önce de Hatay Dörtyol
Numuneevler Mahallesi’nde üç yavru
köpek ağızları ve kafaları patlatılarak
katledildi, korkunç görüntüler paylaşıldı.
KATİLLERİ CEZASIZ BIRAKMAK İÇİN YENİ SUÇLARA TEŞVİKTİR
Gözünü kırpmadan bir hayvanı
öldüren ve onun acılar içinde
ölümünü izleyen bir insan katildir.
İnsanın kanını donduran bu olayı
çocuklara yaşatan biri zalimdir.
Katillerin, zalimlerin, sapıkların
cezasız kaldığı herhangi bir toplumda
ne güvenlik sağlanır ne de huzur!
Var olan yasaları bile uygulamayan,
katillere iyi hal indirimi yapan, tutuksuz
yargılanmalarını sağlayıp onları kayıran
hiçbir sistem işlemez çünkü gücünü
zorbalıktan alan eli silahlı çeteler
toplumda egemen olur.
Yetkililere soruyorum: Bu durumda
insanların ne yapmasını bekliyorsunuz?
Kaş’ta köpeğinin ölümüne neden olan
komşusunu halatla otomobilin arkasına
bağlayarak 20 metre sürükleyen kişi gibi
herkesin kendi adaletini aramasını mı?
Ama onu yapanı da derhal tutukladınız!
Adalet saraylarında adalet bulmak
olanaklı değilse ne yapmalı insanlar?
“Kader, fıtrat böyle” diyerek vahşeti,
haksızlığı, şiddeti sineye çekip
susmalı mı?!
Ülkede ne insan hakları kaldı ne de
hayvan hakları! Gözettiğiniz tek şey
yandaş kıyakları!
6. MADDEYE SAKIN DOKUNMAYIN!
Katiller rahatça cinayet işlemeye
devam ederken iktidar ve yetkililer ne
yapıyor dersiniz?
Onların deyişiyle hayvanların
“itlaf edilmesi” yani Türkçesiyle
öldürülmesinin yolunu açacak
düzenlemeleri gündeme getirip
akıllarınca soruna “çözüm” buluyorlar
ya da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim
Yumaklı gibi, sokak hayvanlarının
yaşam hakkı açısından hayati derecede
önem taşıyan yasal düzenlemeyi
hedefliyorlar.
Sokak hayvanları ile ilgili olarak
medyaya yaptığı son açıklamada,
“Yasal düzenleme gerekiyorsa
yapılacak. Düzenlemede Meclis
takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl
Meclis kapanmadan görüşülür diye
düşünüyorum” diyen Yumaklı, 5199
sayılı Hayvanları Koruma Yasası’nın
6. maddesinde yer alan “Kısırlaştır,
aşılat, bulduğun yere bırak” ilkesini
kastediyorsa bir kez daha hatırlatırım. 6.
maddeyi değiştirmek, sokak
hayvanlarını ortadan kaldıracak bir
yola girmek demektir ve bunun sonu
korkunç bir toplu katliam olur.
Sakın böyle bir yola girmeyin.
Hayvan hakları savunucularının
yıllardır önerdiği sonuç alınacak
gerçek çözümlere kulak verin.
Hayvanların yaşam hakkını yok
edecek bir düzenleme düşünülüyorsa
susmamızı da beklemeyin. Çünkü
bu şiddet sarmalı yüzünden kimsede
sabır kalmadı. İyi, vicdanlı, dürüst
insanları aklını yitirecek bir noktaya
getirdiniz, hayatı hepimize zehir
ettiniz!
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