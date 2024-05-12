Adaletsizliğin tetiklediği şiddet sarmalı

12 Mayıs 2024 Pazar

Perşembe gecesi Türkiye’de yaşanan vahşet bir film sahnesi olsa izleyemez gözlerimizi kapatırdık ama gerçek hayatta adalet aramak zorunda olduğumuz için kurtulamadık bu şiddet sarmalından.



İnsan görünümlü bir canavar, aldı eline tüfeği, Hatay Samandağ’da mahalleli çocukların besleyip ilgilendiği köpeklerden birini yolun ortasında katletti. Sosyal medyada paylaşılan videoda, vahşete tanık olan çocukların “Allah belanı versin!” diyerek ağladığı duyuluyordu. Köpek orada can çekişerek ölürken çocuklar dehşet verici bir travma yaşadı.



Ancak olayın ardından yakalanan cani, cuma günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve adı adalet sarayı olan binadan elini kolunu sallayarak çıkıp gitti! Kedi Eros gibi bir hayvanın daha canı vahşice alındı ve yargı yine katili kayırdı.



Bir gün önce de Hatay Dörtyol Numuneevler Mahallesi’nde üç yavru köpek ağızları ve kafaları patlatılarak katledildi, korkunç görüntüler paylaşıldı.



KATİLLERİ CEZASIZ BIRAKMAK İÇİN YENİ SUÇLARA TEŞVİKTİR

Gözünü kırpmadan bir hayvanı öldüren ve onun acılar içinde ölümünü izleyen bir insan katildir. İnsanın kanını donduran bu olayı çocuklara yaşatan biri zalimdir. Katillerin, zalimlerin, sapıkların cezasız kaldığı herhangi bir toplumda ne güvenlik sağlanır ne de huzur!



Var olan yasaları bile uygulamayan, katillere iyi hal indirimi yapan, tutuksuz yargılanmalarını sağlayıp onları kayıran hiçbir sistem işlemez çünkü gücünü zorbalıktan alan eli silahlı çeteler toplumda egemen olur.



Yetkililere soruyorum: Bu durumda insanların ne yapmasını bekliyorsunuz? Kaş’ta köpeğinin ölümüne neden olan komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak 20 metre sürükleyen kişi gibi herkesin kendi adaletini aramasını mı? Ama onu yapanı da derhal tutukladınız!



Adalet saraylarında adalet bulmak olanaklı değilse ne yapmalı insanlar? “Kader, fıtrat böyle” diyerek vahşeti, haksızlığı, şiddeti sineye çekip susmalı mı?!



Ülkede ne insan hakları kaldı ne de hayvan hakları! Gözettiğiniz tek şey yandaş kıyakları!



6. MADDEYE SAKIN DOKUNMAYIN!

Katiller rahatça cinayet işlemeye devam ederken iktidar ve yetkililer ne yapıyor dersiniz?



Onların deyişiyle hayvanların “itlaf edilmesi” yani Türkçesiyle öldürülmesinin yolunu açacak düzenlemeleri gündeme getirip akıllarınca soruna “çözüm” buluyorlar ya da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gibi, sokak hayvanlarının yaşam hakkı açısından hayati derecede önem taşıyan yasal düzenlemeyi hedefliyorlar.



Sokak hayvanları ile ilgili olarak medyaya yaptığı son açıklamada, “Yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak. Düzenlemede Meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum” diyen Yumaklı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası’nın 6. maddesinde yer alan “Kısırlaştır, aşılat, bulduğun yere bırak” ilkesini kastediyorsa bir kez daha hatırlatırım. 6. maddeyi değiştirmek, sokak hayvanlarını ortadan kaldıracak bir yola girmek demektir ve bunun sonu korkunç bir toplu katliam olur.



Sakın böyle bir yola girmeyin. Hayvan hakları savunucularının yıllardır önerdiği sonuç alınacak gerçek çözümlere kulak verin. Hayvanların yaşam hakkını yok edecek bir düzenleme düşünülüyorsa susmamızı da beklemeyin. Çünkü bu şiddet sarmalı yüzünden kimsede sabır kalmadı. İyi, vicdanlı, dürüst insanları aklını yitirecek bir noktaya getirdiniz, hayatı hepimize zehir ettiniz!





