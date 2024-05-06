Şiddet gördüğünü açıklamıştı: Yeşim Erçetin'in acı günü!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 13:59

Güncelleme: 06.05.2024 - 14:05

İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip ABD'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, eşini kaybetti. Erçetin, acı haberi; "Yeminimizi tuttuk, iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam. Gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" sözleriyle duyurdu.

Fevzi Kardeseci’nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kardeseci'nin cansız bedenini Yeşim Erçetin buldu.

Yeşim Erçetin, bir süre önce şiddet gördüğü gerekçesiyle Fevzi Kardeseci’den boşanacağını dile getirerek şunları söylemişti:

"Boşanma davası tabii ki açacağım. Utanılacak bir olay değil. Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya. FBI evimizi bastı. Eşime inandım, güvendim. İstedim ki her şey kendi kendine yoluna gelsin. Ama bunun sonucu şiddet olmamalıydı. Arkasında duran bir kadına bu şekilde davranmamalı. Kumarda kaybettiği paranın siniriyle bana şiddet uyguladı. Arabada bana ‘Uğursuz geldin’ dedi. Maalesef böyle alışkanlıkları olanlar karşılarındaki insanları suçlarlar. Zaten yaşadığı talihsiz olaydan sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Sürekli kumarda kaybediyor. Bana ilk başta sözlü şiddette bulunup ‘Bir tane çarparım kafan camdan çıkar’ dedi, kafamı itti. Ben de kafamı cama çarptım. Bütün hukuksal olarak işlemleri başlatması için avukatımla iletişime geçtim. Bir şekilde başlatacak ve bu ilişki son bulacak."

45 yaşındaki Yeşim Erçetin, 2000 - 2003 arasında Ozan Orhon ile evli kalmıştı.

YEŞİM ERÇETİN KİMDİR?

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yeşim Erçetin, 1996 yılında Neşe Erberk mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başladı. HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), 2000 yılında Best TV’de (Yeşim), MMC (1’den 3’e) adlı programların sunuculuğunu üstlendi. Show TV (Zeynep), Kanal D (Sensiz Olmuyor), Kanal D (Serseri) gibi dizilerde de oyunculuk yaptı.

Erçetin, 2000 yılında evlendiği Ozan Orhon'dan 20 Ağustos 2003 tarihinde boşandı. İkilinin 'Lara Yağmur' adında bir kızı vardır. Erçetin, 2010 yılında Emre Matraş ile evlenmiş ve bu evliliğinden de 'Masal' adında bir kız çocuğu olmuştur. Cesur fotoğrafları uzun süre konuşulan çift, 1 Nisan 2015 tarihinde boşandı.