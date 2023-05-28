2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Eski MHP Balıkesir İl Başkanı Ahmet Yaraş kimdir? Ahmet Yaraş neden hayatını kaybetti?

Eski MHP Balıkesir İl Başkanı Ahmet Yaraş, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunda oyunu kullandıktan sonra hayatını kaybetti. Peki, Eski MHP Balıkesir İl Başkanı Ahmet Yaraş kimdir? Ahmet Yaraş neden hayatını kaybetti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 15:40
Eski MHP Balıkesir İl Başkanı Ahmet Yaraş kimdir? Ahmet Yaraş neden hayatını kaybetti?
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Eski Balıkesir MHP İl Başkanı Ahmet Yaraş, oy kullandıktan saatler sonra hayatını kaybetti. Ahmet Yaraş'ın yaşamı ve ölüm nedeni merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

AHMET YARAŞ KİMDİR?

Ahmet Yaraş, 2008 yılında MHP Balıkesir İl Başkanı olarak görev yapmıştı. Yaraş, MHP'de siyaset hayatına devam ediyordu.

AHMET YARAŞ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Eski Balıkesir MHP İl Başkanı Ahmet Yaraş, oy kullandıktan gittiği kendisine ait inşaat alanını gezerken inşattan düşerek yaşamını yitirdi.


Ahmet Yaraş MHP Balıkesir

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