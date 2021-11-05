Eski MİT’çi Mehmet Eymür’den yeni itiraflar: Yeşil'e Başbakanlık Kartı verilmişti, Kolordu toplantılarına katılıyordu





"Bu tür insanlar kullanılan insanlar, kendi iradeleriyle hareket eden insanlar değil, konuşma içerisinde hiç söz edilmedi. Bu tür örgütler, gladyo denilen, sivil ve suç insanlarını örgütleyip sola karşı uluslararası düzeyde yürütülen anti-sosyalist projelerin parçası bunlar. Maaşlarının ABD, CIA tarafından ödendiği, Ecevit tarafından açıklanmıştı. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de işte devlet adına işleniyor diye, işkenceler, katliamlar, bu amaçla sola karşı devrimcileri ve solu önlemek için provokasyonlar yaparak izlediğimiz, dinlediğimiz bu işkenceci aktörün söylemediği o. İçlerinde tabii ki çeteleşme var. özellikle soğuk savaş bittikten sonra Batı da büyük ölçüde bu örgütler temizlendi. Ama Türkiye'de özellikle Amerika'nın Ortadoğu politikaları doğrultusunda varlıklarını sürdürmeye devam ettiler."