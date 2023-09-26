Eski Nevşehir Baro Başkanı Öncül'ü darbetmişlerdi... Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı!
Eski Nevşehir Baro Başkanı avukat Mustafa Necmi Öncül'ü baktığı dava dosyası nedeniyle darbeden 2 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nevşehir Hukukçular Tesisi'nde, bir dava dosyası kapsamında görüştükleri eski Nevşehir Baro Başkanı avukat Mustafa Necmi Öncül'ü 24 Eylül tarihinde darbederek kaçan şüpheliler E.Ö. ve İ.Ö., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. hakimlikçe tutuklandı, İ.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Yaşanan olayın ardından kentteki avukatlar, dün Nevşehir Adliyesi önünde bir araya gelerek saldırıya tepki göstermişti. Avukat Öncül'e yönelik saldırının, tesisin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş görüntüleri de ortaya çıkmıştı.
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