Eski Nissan CEO'sunu kaçıran 3 sanığın beraatine karar verildi!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 13:10

Güncelleme: 01.06.2023 - 13:31

Japonya’da ev hapsinde tutulan eski Nissan’ın CEO’su Carlos Ghosn 2019 yılında müzik aletleri kutusu içinde İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçırılmasına ilişkin davada mahkeme, Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek’i “göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası çarptırdı ve 31 bin 240 TL adli para cezasına hükmetti.

Sanık avukatlarının İstinaf Mahkemesi'ne başvurması üzerine mağdurun yasal olmayan yollarla ülkeye sokulduğuna ilişkin delillerin açıklanıp gösterilmesi ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek karar bozuldu. Kararın bozulmasının ardından Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmaya Okan Kösemen, Noyan Pasin, Bahri Kutlu Sömek ve avukatları katıldı.

“BEN BİR PİLOTUN YAPMASI GEREKEN ŞEYLERİ YAPTIM"

Yaşanan olayla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Bahri Kutlu Sömek, “Ben bir pilotun yapması gereken şeyleri yaptım, uçağı emniyetle götürdüm. Hiçbir suçum olmaması nedeniyle 3 yıldır pilotluk görevimi yerine getiremiyorum" dedi.

Diğer sanıklar da benzer ifadeler kullanarak suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Okan Kösemen, Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek’in ayrı ayrı beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Japonya'da “görevi kötüye kullanma" suçundan ev hapsinde tutulan eski Nissan'ın CEO'su Carlos Ghosn, 30 Aralık 2019 tarihinde bir müzik kutusu içinde Osaka'dan İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na, İstanbul üzerinden de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçakla kaçırılmıştı. Kaçırılma olayına ilişkin aralarında özel bir jet şirketinin müdürü olan Okan Kösemen, 4 pilot ve 2 hostes hakkında dava açılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 19 sayfalık iddianamede sanıklar Okan Kösemen, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu hakkında “iştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Ayrıca iddianamede tutuksuz sanıklar hakkında Nesrin Altunalan ve Serpil Kuyumcu hakkında ise “suçu bildirmeme" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.