İstanbul'da yol ortasında darbedip kaçırmaya çalıştılar

Yayınlanma: 12.05.2023 - 17:49

Güncelleme: 12.05.2023 - 17:50

İstanbul'un Pendik ilçesi Sapanbağları Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişilerin yerde oturan bir kişiyi tekmeleyerek darbettiği, diğer vatandaşların ise olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yenimithatpaşa Caddesi üzerinde yürüyen B.A.'nın farklı araçlardan inen 3 kişi tarafından darbedildiği ve zorla araca bindirilmeye çalışıldığı sırada caddede bulunan vatandaşların araya girerek tarafları ayırmaya çalıştığı belirlendi.

Şüphelilerin araçlarına binerek uzaklaştığı belirlendi. Polis ekipleri cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerden olayı gerçekleştirenlerin B.K., K.S.K. ve K.Ö. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler yakalanırken B.K.’nin sorgulamasında olayı alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.