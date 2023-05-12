İstanbul'da yol ortasında darbedip kaçırmaya çalıştılar

Pendik’te yolda yürüyen bir kişiyi darbedip zorla araca bildirmeye çalıştığı belirlenen 3 kişi yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 17:49
İstanbul'da yol ortasında darbedip kaçırmaya çalıştılar
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İstanbul'un Pendik ilçesi Sapanbağları Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişilerin yerde oturan bir kişiyi tekmeleyerek darbettiği, diğer vatandaşların ise olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yenimithatpaşa Caddesi üzerinde yürüyen B.A.'nın farklı araçlardan inen 3 kişi tarafından darbedildiği ve zorla araca bindirilmeye çalışıldığı sırada caddede bulunan vatandaşların araya girerek tarafları ayırmaya çalıştığı belirlendi.

Şüphelilerin araçlarına binerek uzaklaştığı belirlendi. Polis ekipleri cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerden olayı gerçekleştirenlerin B.K., K.S.K. ve K.Ö. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler yakalanırken B.K.’nin sorgulamasında olayı alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.


Pendik araç darp

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