Eski ortak Behçet Töre konuştu: 'Halil Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 17:11

Kamuoyu, Halil Falyalı ismini, Sedat Peker'in 2021 yılında çektiği videolarla duydu.

Uyuşturucu ticareti, yasadışı bahis, şantaj gibi suçlarla anılan Falyalı, şubat ayında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

FALYALI'NIN ESKİ ORTAĞI CEZAEVİNDEN ÇIKTI VE KONUŞTU

Falyalı'ya suikast düzenleyenler yakalanarak cezaevine gönderildi. Adı çok sayıda suçla anılan Falyalı'nın eski ortağı Töre, 25 Temmuz'da tahliye oldu.

Töre, uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla 2010 yılından bu yana cezaevindeydi.

"ALDIĞIM CEZANIN İNFAZI BİTMEK ÜZEREYDİ UZATILDI"

Behçet Töre, Halil Falyalı ile 2000'li yıllardaki ortaklığını ve aralarında yaşanan ihtilafı anlatarak sözlerine başladı.

Birlikte kumarhane işlettiklerini söyleyen Töre, kendisinin o dönemde cezaevine girdiğini, sonrasında Falyalı'nın hesaplarda kendisini dolandırdığını savundu.

Aralarındaki sorunu çözmek için birkaç kez bir araya geldiklerini aktaran Töre, 'yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden' iddia edilen Sami Hoştan'ın devreye girdiğini ancak alacağını tahsil edemediğini belirtti.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; Töre, cezaevi hayatı ve tahliye sürecine ilişkin de bazı anlatımlarda bulundu.

2020 yılında hüküm giydiği dosyada Adalet Bakanlığı'nın "kanun yararına bozma" talebiyle Yargıtay'a yazı yazdığını ifade eden Töre, Falyalı'nın o dönem kendisinde hapisten çıkmaması için ilişkileri kullanarak birilerini devreye soktuğunu ileri sürdü.

"Aldığım cezanın infazı bitmek üzereyken, Halil Falyalı devreye girdi" diyen Töre, "Önemli makamlarda bulunmuş bir kişinin yakını adliyeye gitti, savcıyla görüştü. O görüşmeden 10 gün sonra hakkımda yeni bir müddetname hazırlandı, infazım yeniden hesaplanarak 2026'ya uzatıldı. Bu dönemde birbirine zarar vermek isteyen insanların silah kullanmasına gerek yok. Hukuku kullanmaları yeterli" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE HALİL FALYALI'YA YOL VEREN KİŞİ SEDAT PEKER'DİR"

Falyalı'nın öldürülmesinden sonra yeniden bir müddetname hazırlandığını ve bu sayede tahliye olduğunu dile getiren Töre, şöyle konuştu:

"Halil Falyalı gördüğüm en sinsi insandı. Otellerinde misafir ettiği herkesi kayda aldı. Bu kayıtlar daha sonra Sedat Peker'in eline geçti. Sedat Peker yurtdışına çıkmadan önce Falyalı'yla yakındı. Türkiye'de Halil Falyalı'ya yol veren kişi Sedat Peker'dir. Ama daha sonra araları bozuldu. Falyalı, 'Reisim' diyerek ortada gezen bir adamdı."

"HABERİ YALANLAYAYIM DİYE 2 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİ"

Töre, cezaevindeyken de o dönem hayatta olan Falyalı, "Behçet Töre'yi tanımıyorum" demişti.

Falyalı'nın bu yöndeki sözlerine de değinen Töre, "Bana aracılılarla haber gönderdi. '2 milyon dolar vereyim, bahis sitesi vereyim, haberi yalanlayın' diye teklif sundu. Bunu söyleyen adam mı beni tanımıyormuş? Biz söylediğimiz sözü yalanlamayız." dedi.

Falyalı'nın öldürülmesi olayıyla kendisinin ve ailesinin hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayan Töre, Halil Falyalı'dan alacağının baki olduğunu ve tahsil edeceğini de sözlerine ekledi.