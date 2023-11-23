Eski patronuna kızdı, keserle işyerinin camlarını kırdı!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:03

Güncelleme: 23.11.2023 - 12:20

Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce çalıştığı güzellik merkezini ziyarete giden A.V. adlı kadın, burada eski patronu İ.A. ile kendisi hakkında dedikodu çıkardığı iddiasıyla tartıştı.

Tartışmanın ardından A.V., yanında getirdiği keserle, güzellik merkezinin camları ve kapısını, çerçevelerini kırdı. İşyerinin camları ve kapısında hasar meydana gelirken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İşyeri sahibi İ.A.'nın şikayetçi olduğu V.A. gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

V.A., ifadesinde, eski patronu İ.A.'nin kendisi hakkında yaptığı dedikoduları duyup, bu duruma çok sinirlenmesi üzerine tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edilen V.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.