Kaldırımda yürüyen husumetlisine bıçakla saldırdı!

Siirt!te, kaldırımda yürürken husumetlisinin bıçakla saldırdığı Doğan Ö., yaralandı. Doğan Ö.'ye, ilk müdahaleyi olay yerinden geçen doktor müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 15:11
Kaldırımda yürüyen husumetlisine bıçakla saldırdı!
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki sokakta bıçaklı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Doğan Ö. (39), sokakta kaldırımda yürürken, ismi öğrenilemeyen husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Doğan Ö., kol ve dizinden 3 bıçak darbesiyle yaralanıp kaldırıma yığıldı. Çevredekiler araya girip saldırganı uzaklaştırdı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR!

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada nöbetten çıkan, hastanede görevli Çocuk Cerrahi Uzmanı Gizem Bolova, Doğan Ö.'ye ilk müdahalede bulundu, hırkasını çıkarıp tampon yaptı.

Yoldan geçen jandarma ekipleri de saldırganı yakalamak için kaçtığı istikamette araştırma yaptı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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