Eski patronunu işyerinde tabancayla öldürdü
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Şakir Y. (37), borç nedeniyle tartıştığı eski patronu Mehmet Sincar'ı (45) işyerinde tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Şakir Y., otogar yakınlarında yakalanıp, gözaltına alındı.
Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde güvenlik şirketi sahibi Mehmet Sincar ile eski çalışanı Şakir Y., iddiaya göre, borç nedeniyle telefonda tartıştı. Daha sonra Şakir Y., Sincar'ın işyerine giderek içinde benzin bulunan bidonu kapıya bıraktı.
ATEŞ EDİP KAÇTI
Sincar'a ait otomobili önce yakmak isteyen Şakir Y., başaramayınca bu kez üzerinde taşıdığı tabancayla işyerine girdi. Burada 2 el ateş eden Şakir Y., geldiği otomobille de kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye ağır yaralı kaldırılan Sincar, hayatını kaybetti. Sincar'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
10 DAKİKA İÇİNDE YAKALANDI
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, boş mermi çekirdeği buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çevrede kamera çalışması yapıldı. Ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını kontrol edip, 10 dakika sonra otogar civarında olduğunu tespit etti.
Harekete geçen ekipler, Şakir Y.'yi kaçtığı otomobilin içinde yakalandı. Gözaltına alınan Şakir Y., Emniyet'e götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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