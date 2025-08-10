Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti

Eski Sağlık Bakanı Halil Şavgın, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın'ın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Şıvgın'ın vefat haberini İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Dervişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milletimize hizmetleriyle iz bırakmış, 46. Hükûmet’te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 47. Hükûmet’te ise Sağlık Bakanı olarak görev yapmış değerli devlet ve siyaset insanı, kıymetli büyüğümüz Halil Şıvgın’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı Cennet olsun."

Halil Şıvgın, 1950 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Şıvgın, kariyerine serbest avukat olarak başladı. Siyasi hayata ise Anavatan Partisi’nin (ANAP) kurucu üyelerinden biri olarak adım attı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 46. hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 47. hükümet döneminde ise Sağlık Bakanlığı görevlerini üstlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve Grup Başkanvekilliği gibi görevlerde bulundu. MHP'den ayrılan Şıvgın, 1999 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, ancak seçimi kazanamadı.