Batuhan Karadeniz yeni kulübünü sosyal medyadan duyurdu

18 Aralık 2022 Pazar, 11:24

Beşiktaş ve Trabzonspor gibi birçok takımın formasını giyen Batuhan Karadeniz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir yayında Bursaspor'a mesaj gönderen Batuhan, "Bursalı kardeşlerim; size sesleniyorum. Bursa transferi açabilir. Nasibimizde varsa geleceğiz" dedi.

Transfer yasağı bulunan ve ekonomik olarak zor günler geçiren Timsah, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta topladığı 15 puanla 16. sırada yer alıyor.