Eski sevgilisine şiddet uygulamıştı: Yüzyüzeyken Konuşuruz’un eski gitaristine 6 yıla kadar hapis istemi

Şarkıcı Aybike Çelik’e şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan Yüzyüzeyken Konuşuruz’un eski gitaristi Can Tunaboylu hakkındaki soruşturma tamamlanırken Tanboylu’nun kasten yaralama ve hakaret suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:48
Eski sevgilisine şiddet uygulamıştı: Yüzyüzeyken Konuşuruz’un eski gitaristine 6 yıla kadar hapis istemi
Abone Ol google-news

Yüzyüzeyken Konuşuruz’un eski gitaristi Can Tunaboylu’nun sevgilisi Aybike Çelik’i darbettiğine yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi Can Tunaboylu’nun o dönemki sevgilisi Aybike Çelik’in kendisine vurduğunu söylediği iddianamede, kollarıyla kendini koruduğu sırada elinin Çelik’e değmiş olabileceğini belirttiği anlatıldı.

Tunaboylu’nun yaralama kastı ile hareket etmediğini, kendisinin de yaralanmalarının olduğunu ve daha sonra birlikte kalmaya devam ettiklerini anlattığı da iddianamede yer aldı.

“KASTEN YARALAMA” VE “HAKARET” SUÇLARI

Olay gecesi durumdan haberdar olan bir arkadaşlarının da eve gittiği ve bilgi sahibi sıfatıyla ifadesinin alındığını, Can Tunaboylu’nun suç işlediğinin delillerle anlaşıldığını kaydeden savcılık, ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Ünlü solistin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

“YARALANMASI HAFİF NİTELİKTE DEĞİL”

Aybike Çelik’in olay sonrası çekilen fotoğraflarının dosyaya sunulduğunu belirten savcılık, Adli Tıp raporuna göre Çelik’in sol gözaltında morarma, yine sol gözünün içinde kanama, sol bileğinde kırık olduğunu kaydetti. Yaralanmasının hafif nitelikte olmadığı, vücuttaki kırığın hayati fonksiyonlara etkisinin orta derece olduğu rapor edildi.


Yüzyüzeyken Konuşuruz haberleri Can Tunaboylu haberleri kadına şiddet haberleri

İlgili Haberler

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubundan 'Can Tunaboylu' açıklaması

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubundan 'Can Tunaboylu' açıklaması
Sevgilisini darbettiği iddia edilen gitarist Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu, oğlunu böyle savundu: 'Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz'

Sevgilisini darbettiği iddia edilen gitarist Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu, oğlunu böyle savundu: 'Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz'
Eski sevgilisine şiddet uygulayan 'Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu, ünlü oyuncunun oğlu çıktı

Eski sevgilisine şiddet uygulayan 'Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu, ünlü oyuncunun oğlu çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti Muratpaşa adayı Turgut Bucak'tan çekilme kararı

İYİ Parti Muratpaşa adayı Turgut Bucak'tan çekilme kararı
İstanbul’da seçmen sayısı düştü

İstanbul’da seçmen sayısı düştü
ALF Araştırma son 'İstanbul' anketini paylaştı: Fark 1 puan...

ALF Araştırma son 'İstanbul' anketini paylaştı: Fark 1 puan...
Gal Gadot’un ailesi büyüyor: Wonder Woman’ın yıldızı dördüncü kez anne!

Gal Gadot’un ailesi büyüyor: Wonder Woman’ın yıldızı dördüncü kez anne!
AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi: Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı?

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi: Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı?
Merkez’den bir adım daha: İhtiyaç kredileri nasıl etkilenecek?

Merkez’den bir adım daha: İhtiyaç kredileri nasıl etkilenecek?
Erdoğan isim vermeden Yeniden Refah'a yüklendi: 'Gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz'

Erdoğan isim vermeden Yeniden Refah'a yüklendi: 'Gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz'
İskenderun’da kuvvetli yağış caddeleri göle döndürdü

İskenderun’da kuvvetli yağış caddeleri göle döndürdü