Eski sevgilisine şiddet uygulamıştı: Yüzyüzeyken Konuşuruz’un eski gitaristine 6 yıla kadar hapis istemi

Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:48

Güncelleme: 07.03.2024 - 11:48

Yüzyüzeyken Konuşuruz’un eski gitaristi Can Tunaboylu’nun sevgilisi Aybike Çelik’i darbettiğine yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi Can Tunaboylu’nun o dönemki sevgilisi Aybike Çelik’in kendisine vurduğunu söylediği iddianamede, kollarıyla kendini koruduğu sırada elinin Çelik’e değmiş olabileceğini belirttiği anlatıldı.

Tunaboylu’nun yaralama kastı ile hareket etmediğini, kendisinin de yaralanmalarının olduğunu ve daha sonra birlikte kalmaya devam ettiklerini anlattığı da iddianamede yer aldı.

“KASTEN YARALAMA” VE “HAKARET” SUÇLARI

Olay gecesi durumdan haberdar olan bir arkadaşlarının da eve gittiği ve bilgi sahibi sıfatıyla ifadesinin alındığını, Can Tunaboylu’nun suç işlediğinin delillerle anlaşıldığını kaydeden savcılık, ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Ünlü solistin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

“YARALANMASI HAFİF NİTELİKTE DEĞİL”

Aybike Çelik’in olay sonrası çekilen fotoğraflarının dosyaya sunulduğunu belirten savcılık, Adli Tıp raporuna göre Çelik’in sol gözaltında morarma, yine sol gözünün içinde kanama, sol bileğinde kırık olduğunu kaydetti. Yaralanmasının hafif nitelikte olmadığı, vücuttaki kırığın hayati fonksiyonlara etkisinin orta derece olduğu rapor edildi.