'Eski sevgiliyi geri getirme' vaadinde bulunan 'medyum' yakalandı

Yayınlanma: 05.07.2023 - 13:21

Güncelleme: 05.07.2023 - 13:21

Bursa'da internet sitesi üzerinden kendisini medyum olarak tanıtan M.Ç. (21) ile irtibata geçen bir kadının, tacize uğradığını ve 500 bin lirasının dolandırıldığını iddia etmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şikayet üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının üzerinde arama yapan polis, bir ruhsatsız tabanca, polis rozeti ve dolandırılan kadına ait banka kartları ele geçirdi.

Zanlının aynı yöntemle çok sayıda kadını dolandırıp taciz ettiği ve benzer suçlardan 15 kaydının bulunduğu tespit edildi.

M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.