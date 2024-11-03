Eski SHP Milletvekili Yüksel Çengel için İstanbul'da cenaze töreni

Yayınlanma: 03.11.2024 - 14:33

Güncelleme: 03.11.2024 - 16:10

Önceki gün yaşamını yitiren eski SHP MYK üyesi, eski SHP milletvekili, eski TBMM İdare Amiri ve eski İstanbul il Başkanı Yüksel Çengel, dün İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Mevlanakapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öğrencilik yıllarında Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı yapan ve 1977’den 12 Eylül 1980 darbesine kadar da Avcılar Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yüksel Çengel için düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Köseoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, eski milletvekilleri Eşref Erdem, Nurettin Sözen, Akif Hamzaçebi, Ali Özcan, Süleyman Çelebi, Rıdvan Budak, Ali Şeker, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, iş insanı Cavit Çağlar ile SHP ve CHP döneminin il ve ilçe başkanları katıldı.