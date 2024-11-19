Eski Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu'na trafikte saldırı!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:19

Güncelleme: 19.11.2024 - 10:22

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Zeytinler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde aracıyla seyreden eski Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu, yolun ortasında duran motosikletli iki kişiye hafif şekilde arkadan çarptı.

ÖLDÜRESİYE DARP EDİLDİ!

Kazanın ardından başlayan kısa süreli tartışma kavgaya dönüştü. Motosiklette bulunan kişiler, Karaosmanoğlu'nu aracından zorla indirerek vücuduna gelişi güzel vurmaya başladı. İki kişi tarafından öldüresiye darp edilen 72 yaşındaki eski başkan Selçuk Karaosmanoğlu, çevrede olayı gören köylüler tarafından kurtarıldı.

Karaosmanoğlu, köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aldığı darbeler sonucu yüzünün çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Karaosmanoğlu, hayati tehlike şüphesi ile buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.