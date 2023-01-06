'Uyuşturucu' ve 'ruhsatsız silahlarla' yakalanan sağlık memuru tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sağlık memuru Şevket S.’nin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Şevket S., tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan Şevket S.’yi takibe alarak, Adapazarı’nda bulunan evine baskın yaptı.
Evde yapılan aramada 166 gram skunk, 1 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Şevket S., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şevket S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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