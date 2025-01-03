Eski Vali Mustafa Malay hayatını kaybetti
Aydın'ın eski valilerinden Mustafa Malay hayatını kaybetti. Malay'ın bir süredir yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları bulunuyordu.
Aydın’da 2004-2009 yılları arasında valilik yapan, Mustafa Malay Aydın Valiliğinden emekli olduktan sonra Kuşadası’na yerleşmişti.
Aydın’ın 39. Valisi olarak görev yapan 1948 Malatya doğumlu olan Mustafa Malay, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Vali Mustafa Malay, Polis Akademisi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra değişik ilçelerde kaymakamlık yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü, Mülkiye Müfettişliği, Şırnak, Ordu ve Erzurum Valiliği yaptıktan sonra Aydın Valiliği’ne atanan Vali Malay, Aydın Valiliği görevini tamamladıktan sonra emekliye ayrılmıştı.
Etiketler: #aydın #Aydın Valiliği #Vali
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
- Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!
- Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç tutuklandı
- Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
- 'Hayatımda duyduğum en büyük yalan...'
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı sessizliğini bozdu
- RTÜK'ten TELE1'deki 'Ferdi Tayfur' yorumuna inceleme
- Gözaltından önce ‘Teröristlerle Konuşmak’
- İptal kararına rağmen çalışma sürüyor
- HTŞ ile PKK/YPG arasında görüşme