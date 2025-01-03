Eski Vali Mustafa Malay hayatını kaybetti

Aydın'ın eski valilerinden Mustafa Malay hayatını kaybetti. Malay'ın bir süredir yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları bulunuyordu.

Eski Vali Mustafa Malay hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 23:00

Aydın’da 2004-2009 yılları arasında valilik yapan, Mustafa Malay Aydın Valiliğinden emekli olduktan sonra Kuşadası’na yerleşmişti.

Aydın’ın 39. Valisi olarak görev yapan 1948 Malatya doğumlu olan Mustafa Malay, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Vali Mustafa Malay, Polis Akademisi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra değişik ilçelerde kaymakamlık yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü, Mülkiye Müfettişliği, Şırnak, Ordu ve Erzurum Valiliği yaptıktan sonra Aydın Valiliği’ne atanan Vali Malay, Aydın Valiliği görevini tamamladıktan sonra emekliye ayrılmıştı.


Etiketler: #aydın #Aydın Valiliği #Vali

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