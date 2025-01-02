İstanbul Havalimanı dünyanın en pahalı havalimanı seçildi: Fiyatlarıyla rakiplerini geride bıraktı

Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:54

Güncelleme: 02.01.2025 - 12:40

İstanbul Havalimanı, İtalyan gazetesi Corriera della Sera tarafından yapılan araştırma sonucunda dünyanın en pahalı havalimanı olarak belirlendi. Çalışmada, çeşitli ülkelerdeki havalimanlarında satılan bir kahve, su, cappuccino, kruvasan ve sandviç gibi ürünlerin fiyatları karşılaştırıldı.

FİYATLARIYLA DİĞER HAVALİMANLARINI GERİDE BIRAKTI

Araştırma, İstanbul Havalimanı'nın rakiplerine göre büyük farkla öne çıktığını gösterdi. Belirli ürünlerin toplam fiyatı 16,5 Euro (yaklaşık 604 TL) ile İstanbul Havalimanı'nda zirveye yerleşti. Aynı ürünler Londra'da ise yalnızca 7 Euro'ya satılmakta. Örneğin, Londra’daki bir hamburger 254 TL iken, İstanbul Havalimanı'nda bu fiyat 600 TL'ye kadar çıkıyor. Bu durum, İstanbul’daki havalimanlarındaki yüksek fiyatların global ölçekte dikkat çekmesine neden oldu.