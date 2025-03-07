Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 'tramvay' açıklaması: Gece seferleri 2 gün yapılamayacak!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tramvaylarda ve hatlarda düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 10-11 Mart 2025 tarihlerinde tramvay gece seferlerinin geçici olarak yapılamayacağını duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 'tramvay' açıklaması: Gece seferleri 2 gün yapılamayacak!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 14:45

Eskişehirlilerin ulaşımda 20 yıldır güvenle tercih ettiği ESTRAM’da bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Şehir içi toplu ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında, 10-11 Mart 2025 tarihlerinde (Pazarı pazartesiye ve pazartesiyi salıya bağlayan geceler) tramvay gece seferleri geçici olarak durdurulacaktır. Toplu taşıma hizmetinin güvenliğini artırmaya yönelik yaptığımız bakım ve onarım çalışmalarımız nedeniyle hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için önceden alternatif planları yapmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Yurttaşlar gece otobüs ring hattı seferleri güzergâh ve saat bilgilerine, www.eskisehir.bel.tr adresinden ve ESTRAM mobil uygulamasından ulaşabilecekler.


Etiketler: #belediye #eskişehir #Sefer #tramvay

İlgili Haberler

İBB duyurdu: Aksaray tramvay istasyonu geçici olarak tek yönlü kapatılacak

İBB duyurdu: Aksaray tramvay istasyonu geçici olarak tek yönlü kapatılacak
Adıyaman'da Raysız Tramvay Teknolojisi için ilk adımlar atıldı

Adıyaman'da Raysız Tramvay Teknolojisi için ilk adımlar atıldı
İBB’nin 8 milyar TL’lik Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay projesine ÇED onayı verildi

İBB’nin 8 milyar TL’lik Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay projesine ÇED onayı verildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler