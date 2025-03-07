Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 'tramvay' açıklaması: Gece seferleri 2 gün yapılamayacak!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 14:45

Güncelleme: 07.03.2025 - 14:45

Eskişehirlilerin ulaşımda 20 yıldır güvenle tercih ettiği ESTRAM’da bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Şehir içi toplu ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında, 10-11 Mart 2025 tarihlerinde (Pazarı pazartesiye ve pazartesiyi salıya bağlayan geceler) tramvay gece seferleri geçici olarak durdurulacaktır. Toplu taşıma hizmetinin güvenliğini artırmaya yönelik yaptığımız bakım ve onarım çalışmalarımız nedeniyle hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için önceden alternatif planları yapmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Yurttaşlar gece otobüs ring hattı seferleri güzergâh ve saat bilgilerine, www.eskisehir.bel.tr adresinden ve ESTRAM mobil uygulamasından ulaşabilecekler.