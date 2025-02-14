İBB duyurdu: Aksaray tramvay istasyonu geçici olarak tek yönlü kapatılacak

Yayınlanma: 14.02.2025 - 15:12

Güncelleme: 14.02.2025 - 15:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ordu Caddesi ve çevresi için başlatılacak seyir terası çalışmalarıyla ilgili duyuru yaptı. Aksaray Meydan Köprüsü'ne yapılacak seyir terası ve çevre düzenlemeleri nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ulaşımda geçici bir değişiklik olacak.

16 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında Aksaray istasyonunun Kabataş yönü peronu kapalı kalacak. Proje kapsamında Aksaray’ın yeşil alanlar ve kent mobilyalarıyla yenilenmesi hedeflenirken, bölgenin dinlenme ve buluşma alanı olarak halkın kullanımına sunulması planlanıyor.

Yapılan açıklamada, çalışmalar süresince diğer tramvay duraklarının ve Bağcılar yönünün etkilenmeyeceği belirtildi. Ulaşımda aksama yaşanmaması için alternatif güzergahlar ve düzenlemelerle vatandaşların bilgilendirileceği ifade edildi.